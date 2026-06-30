Niegan Entrada a Bomberos en OXXO de Hermosillo; Cadena Emite Comunicado

A través de redes sociales, bomberos de Hermosillo reportaron que les negaron la entrada a una tienda OXXO cuando buscaban comprar algo para rehidratarse tras sofocar un incendio.

Niegan Entrada a Bomberos en OXXO de Hermosillo; Cadena Emite ComunicadoFoto: John Castellón

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Tras sofocar un incendio, bomberos de Hermosillo fueron rechazados por personal de un OXXO. La cadena se disculpa y promete cambios.

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