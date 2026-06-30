Niegan Entrada a Bomberos en OXXO de Hermosillo; Cadena Emite Comunicado

A través de redes sociales, bomberos de de la Estación Poniente de Hermosillo reportaron que les negaron la entrada a una tienda OXXO cuando buscaban comprar algo para rehidratarse tras sofocar un incendio.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado, alrededor de las cuatro de la tarde, cuando un grupo de bomberos acudió a la tienda de conveniencia ubicada junto a una pastelería, tras haber atendido un incendio en una bodega localizada sobre el bulevar García Morales.

Agradecemos la respuesta y la disposición mostrada para atender esta situación.



Confiamos en que lo ocurrido será revisado y que se implementarán las medidas necesarias para evitar que vuelva a repetirse. Los cuerpos de emergencia desarrollan su labor en condiciones que… https://t.co/jw4o533ZgA — Lic.JesusFierro🚒🔥 (@jesusjfierro) June 29, 2026

Buscaban hielo para rellenar sus contenedores de agua y adquirir un pastel para festejar a un compañero, pero según el oficial Alfonso Espinoza, el personal de la tienda primero les pidió que se sacudieran las botas. A pesar de que los bomberos cumplieron con la indicación, se les prohibió el ingreso.

“A los muchachos los regresaron a que se sacudieran los pies en las botas y ya ya fue cuando yo ya escuché, yo que, después de que se sacudieron las botas dijo que no podíamos entrar. Así como veníamos el vestido. Así de sucios”.

El oficial destacó que la situación resultó incómoda, pero sobre todo puede ser considerado un acto de discriminación.

"Yo en lo personal sí me sentí, sobre todo, discriminado y más bien por mis compañeros , ellos sí venían un poquito más asoleados, más deshidratados que yo y queríamos aprovechar la sucursal para hidratarlos. Y no lo permitieron".

Los bomberos optaron por retirarse sin confrontar al empleado, sin embargo, el oficial Espinoza hace un llamado a las empresas para que capaciten mejor a su personal y fomenten la empatía hacia los servidores públicos.

"Que sus empleados estén más capacitados para el trato humano, yo creo que todo es por educación, espero que haya llegado a donde tiene que llegar esta queja". Dijo Alfonso Espinoza.

Cadena de tienda emite comunicado tras reporte de bomberos

Ante comentarios en redes sociales, la cadena comercial de tiendas de conveniencia lamentó lo sucedido a través de su cuenta oficial y resaltó que lo ocurrido no está alineado con sus valores y que trabajan para que los hechos no se repitan, además de reconocer la labor del Departamento de Bomberos de Hermosillo.