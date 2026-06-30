Investigan Supuesta Privación de la Libertad de 11 Integrantes de una Familia en Ciudad Guzmán

Las autoridades de Jalisco están investigando la presunta privación de la libertad de 11 integrantes de una familia en Ciudad Guzmán

Policía de JaliscoFoto: N+

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Impactante caso en Ciudad Guzmán: 11 personas de una familia desaparecidas. Tres escaparon y alertaron a la policía. ¿Dónde están los demás? Infórmate aquí.

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