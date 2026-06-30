Investigan Supuesta Privación de la Libertad de 11 Integrantes de una Familia en Ciudad Guzmán

Las autoridades investigan la presunta privación ilegal de la libertad de 11 miembros de una familia en Ciudad Guzmán, Jalisco, y que supuestamente tres integrantes consiguieron escapar para denunciar el hecho ante la autoridad.

¿Cómo habrían ocurrido los hechos?

De acuerdo a dos mujeres adultas mayores que escaparon con una menor de edad, la familia estaba en su hogar, en un domicilio ubicado en una zona aguacatera de Ciudad Guzmán, cuando hombres armados y con el rostro cubierto ingresaron, los amagaron y se los llevaron.

Esto habría sucedido durante la noche del 29 de junio, de acuerdo con ambas mujeres, las trasladaron a un punto y después de un descuido por parte de sus captores, consiguieron escapar junto con la niña.

Con ayuda de un conductor que encontraron por la carretera, llegaron hasta la Central Nueva de Autobuses de Tlaquepaque, donde pidieron apoyo de policías municipales en el módulo de seguridad.

Posteriormente, las presuntas tres víctimas fueron llevadas hasta las instalaciones del DIF, donde las revisaron médicamente. Presentaban algunos golpes que no ponen en riesgo sus vidas.

Cabe señalar que se desconoce el paradero de los 8 integrantes de la familia que presuntamente no lograron escapar, tampoco se sabe el móvil de la privación de la libertad.

De este caso fue notificada la Fiscalía de Jalisco.