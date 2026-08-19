Las personas pintaron advertencias en 12 terrenos que se están ofertando, a pesar de que pertenecen al municipio.

En cuatro puntos diferentes de la ciudad de Torreón, víctimas del fraude inmobiliario realizaron pintas en terrenos que se muestran a la venta, sin embargo, las víctimas comentan que estos predios presuntamente se ofrecen por parte de notarías fraudulentas.

Uno de esos puntos es el que se encuentra en la carretera Santa Fe, a un costado de control canino donde hay hasta 12 terrenos ofreciéndose a la venta a pesar de que le pertenecen al municipio, según los que realizaron la pinta.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Víctimas de Fraudes Inmobiliarios Alertan por Venta Ilegal de Terrenos en Torreón

En la avenida Bravo, a la altura de la colonia Villa California, hay otros terrenos que de igual manera están pintados ya que se publican a la venta en redes sociales, a pesar de que le pertenecen al Banco de México.

De igual forma, hay terrenos que están pintados como fraudes de venta por la Línea Verde y otros más en la calle Pavorreal en el sector de la Rosita, quienes ya fueron víctimas de estos fraudes inmobiliarios tratan de prevenir a la población de esta manera para que se eviten este tipo de robos.

Las víctimas del fraude inmobiliario en Coahuila se reunieron la mañana de este martes en la Presidencia de Torreón y mostraron su satisfacción luego de la detención del notario Fernando Nicolás 'N'. Comentaron que planean viajar a España para seguir de cerca el proceso legal del detenido.

Alfonso Serrano, una de las víctimas, comentó que la satisfacción llegó desde el mensaje del alcalde, Miguel Riquelme, al mencionar la detención de Fernando Nicolás 'N' y el apoyo que brindarán las autoridades a las víctimas.

Por el momento, siguen a la espera del programa de apoyo por parte del Gobierno del Estado para la reparación del daño a las más de 80 familias que fueron defraudadas por estos notarios.