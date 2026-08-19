Seguridad

Pintan Terrenos para Alertar por Posibles Fraudes Inmobiliarios en Torreón

Las personas colocaron advertencias en 12 terrenos que se están ofertando, a pesar de que pertenecen al municipio.

Pintan Terrenos para Alertar por Posibles Fraudes Inmobiliarios en TorreónFueron colocadas advertencias en terrenos que se ofrecen por parte de presuntas notarías fraudulentas. Foto: N+
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