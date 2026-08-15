Detienen en España a Extitular de Notaría Pública de Torreón por Presunto Fraude Inmobiliario

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, confirmó la detención en Madrid, España del extitular de la Notaría Pública número 45, Fernando 'N', señalado como presunto integrante del llamado 'cártel inmobiliario' que operaba en Torreón.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión con solicitud de extradición, luego de que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobierno solicitaran su localización y detención.

En cumplimiento de una orden de aprehensión con solicitud de extradición, fue detenido en Madrid, España el extitular de la Notaría Pública número 45, Fernando 'N', señalado como presunto integrante del llamado 'cártel inmobiliario' que operaba en Torreón.

Al exfedatario se le acusa de participar en un esquema de fraude mediante la compraventa de casas y terrenos que nunca fueron entregados a los compradores.

De acuerdo con la información disponible, desde abril de este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Gobierno solicitaron la intervención de Interpol para lograr su captura, luego de que se acumularan múltiples denuncias en su contra.

Las víctimas relataron que contactaron a supuestos promotores inmobiliarios que ofertaban inmuebles a través de redes sociales y que, pese a realizar el pago acordado, nunca recibieron las propiedades.

Se espera que en los próximos días se inicie formalmente el proceso de extradición hacia México, para que enfrente las acusaciones y el procedimiento legal correspondiente ante las autoridades correspondientes.