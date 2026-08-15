Seguridad

Detienen en España a Extitular de Notaría Pública de Torreón por Presunto Fraude Inmobiliario

Fue detenido en Madrid, Fernando 'N' por ser presunto integrante del llamado 'cártel inmobiliario' que operaba en Coahuila.

Detienen en España a Extitular de Notaría Pública de Torreón por Presunto Fraude InmobiliarioEl hombre fue extitular de la Notaría Pública Número 45 en Torreón. Foto: Google Maps

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