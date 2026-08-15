Detienen a Mesera por Herir con Botella de Vidrio a Comensal en Restaurante de Coapa

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mesera que hirió a un comensal en un restaurante ubicado en Prolongación División del Norte, en Coapa. La mujer de 31 años había sido presentada dos veces anteriores ante el ministerio público.

Los hechos ocurrieron en un local ubicado en la colonia Prado Coapa Segunda Sección, en la alcaldía Tlalpan. Una mujer de 44 años solicitó la intervención de agentes de la SSC. Según denunció, una mujer había lesionado con un objeto de vidrio a su marido, de 34 años.

El hombre presentaba tenía visibles manchas de sangre en la espalda, por lo que se solicitó la intervención de los servicios de emergencia. Ante la gravedad de las heridas, el hombre fue trasladado a un hospital.

La detenida, quien fue identificada como mesera del restaurante, señaló a las autoridades que fue insultada y agredida físicamente cuando le pasó la cuenta al comensal. Según explicó, se defendió, tomó una parte de una botella de vidrio y lo hirió.

La mujer de 31 años fue remitida al Ministerio Público, donde se descubrió que había sido presentada en dos ocasiones previas. Fue detenida por primera ocasión en el año 2021. Más tarde, fue presentada en el 2023 por quebrantamiento de sellos.

Actualmente, agentes investigan las circunstancias de la agresión en el restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México.