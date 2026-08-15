Seguridad

Detienen a Mesera por Herir con Botella de Vidrio a Comensal en Restaurante de Coapa

Elementos de la SSC detuvieron a una mesera que hirió a un comensal en un restaurante sobre Prolongación División del Norte, en Padros Coapa, Tlalpan

Mesera agrede a comensal en CoapaDetienen a mesera que agredió a comensal en Coapa. Foto: SSC

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