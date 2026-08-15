SEP Corta las Vacaciones: Adelantan Inicio de Clases al Lunes 24 de Agosto para Estos Alumnos

De cara al ciclo escolar 2026-2027, un grupo de estudiantes de nivel básico regresará a aulas de manera anticipada, luego de la aprobación de la SEP para acortar las clases e iniciar el año lectivo a partir del próximo lunes 24 de agosto 2026.

Y es que, a pesar de que ya hay fecha oficial para el retorno de la comunidad escolar a los salones, se han realizado algunos ajustes no solo para el nivel básico, sino también para medio superior y superior.

En el caso de la SEP, se ha hecho oficial el inicio de clases a partir del 24 de agosto para los estudiantes de la Sección XXII de la CNTE en Oaxaca.

Es decir, siete días antes que la fecha fijada en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que marca el inicio del ciclo escolar el lunes 31 de agosto, comenzarán las actividades en las escuelas de la sección de la organización magisterial en Oaxaca.

De acuerdo con los documentos emitidos por ambas instancias, el esquema oficial de la SEP contempla el término de clases para el martes 13 de julio de 2027, mientras que el modelo alternativo estatal prevé finalizar el miércoles 7 de julio de 2027.

Ambos calendarios, como lo manda la secretaria en cuanto al tiempo de clases mínimo, unifican la duración del periodo vacacional de Semana Santa e invierno, el primero contempla del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril, y para las vacaciones de invierno serán del lunes 21 de diciembre al viernes 8 de enero de 2027, retomando labores el lunes 11 de enero.

Cabe recalcar que la principal diferencia estriba en el arranque y cierre del ciclo lectivo.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Asuntos Profesionales, Jesús Antonio Alto Guevara, mencionó que con estas acciones el magisterio refrenda su compromiso con una educación pública, gratuita, humanista, crítica y comunitaria.

Cabe recordar que en el ciclo anterior, la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca mantuvo un paro indefinido de labores de 26 días.