Educación

SEP Corta las Vacaciones: Adelantan Inicio de Clases al Lunes 24 de Agosto para Estos Alumnos

Para este grupo de estudiantes, también hay cambios en el fin del curso, aunque se mantienen las fechas de los próximos periodos vacacionales.

SEP adelante regreso a clasesFoto: Cuartoscuro | Archivo
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