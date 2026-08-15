Atención Comunidad UNAM: Esta Facultad Suspende el Regreso a Clases el Lunes 17 de Agosto

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, ubicada en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, informó que retrasará el inicio del ciclo escolar 2026-2027, previsto originalmente para este lunes 17 de agosto.

A través de un comunicado, la dirección de la facultad explicó que el ajuste responde a las negociaciones que mantiene con la representación sindical de los trabajadores de base. El calendario escolar será actualizado una vez que se resuelvan dichas conversaciones.

La modificación ocurre después de la toma de las instalaciones de la FCPyS por parte de trabajadores el pasado viernes 7 de agosto. De acuerdo con una publicación del Comité Estudiantil de la facultad, la protesta está relacionada con la falta de pagos salariales y el incumplimiento de prestaciones laborales.

La situación también se presenta mientras la UNAM lleva a cabo el Examen de Control Presencial, organizado después de las irregularidades detectadas en la prueba de admisión en línea.

La universidad informó que esta evaluación presencial se realiza del 12 al 19 de agosto de 2026 y tiene como objetivo validar los resultados del proceso de admisión a licenciatura, luego de detectar anomalías y puntajes atípicos en la evaluación virtual.

En cuanto a las fechas de regreso a clases proporcionadas para los distintos niveles educativos, el calendario contempla el lunes 17 de agosto para estudiantes de licenciatura de reingreso. Para quienes ingresan por primera vez a licenciatura, así como para estudiantes de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), el regreso está previsto para el lunes 31 de agosto de 2026.

Sin embargo, para la comunidad de la FCPyS, la dirección señaló que el calendario será ajustado debido a las negociaciones laborales en curso. Por ello, los estudiantes deberán mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la facultad para conocer la nueva fecha de inicio de actividades.