Educación

Atención Comunidad UNAM: Esta Facultad Suspende el Regreso a Clases el Lunes 17 de Agosto

La modificación ocurre después de la toma de las instalaciones de la FCPyS por parte de trabajadores

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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