Homicidios

Localizan a un Hombre Amarrado y con un Disparo en la Cabeza en Puebla

Pobladores reportaron el hallazgo de una persona sin vida en calles de la colonia La Conchita en el municipio de Chiautla de Tapia en Puebla.

Fuerzas de Seguridad atienden llamado de auxilio.Fuerzas de Seguridad atienden emergencia en Puebla. Foto: SSP Puebla

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Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida, maniatado y con un disparo en la cabeza. Autoridades investigan el homicidio.

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