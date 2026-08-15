Localizan a un Hombre Amarrado y con un Disparo en la Cabeza en Puebla

La mañana de este 15 de agosto fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida en la colonia La Conchita en el municipio de Chiautla de Tapia al suroeste del estado de Puebla.

Habitantes de la zona reportaron el hallazgo de un cadáver en la vía pública alrededor de las 8:00 horas, por lo que cuerpos de emergencia se movilizaron al sitio. Al llegar a la calle Del Mirador, entre 5 de Mayo y Bugambilias, Policías Municipales corroboraron el hecho y procedieron a acordonar la zona para no obstaculizar las investigaciones procedentes.

De manera preliminar se dio a conocer que el cuerpo corresponde a un masculino de aproximadamente 35 años de edad quien presentaba evidentes signos de violencia y un disparo en la cabeza ocasionado por un arma de fuego. De manera extraoficial, se dio a conocer que la víctima se encontraba maniatada, no obstante, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

La Fiscalía General del Estado (FGE) fue la encarga de realizar el levantamiento del cuerpo para que sea trasladado a un anfiteatro en donde se le realice la necropsia de ley para determinar las causas de su muerte. Hasta el momento el hombre permanece en calidad de desconocido.

Como primera versión se sabe que los responsables habrían llevado al hombre maniatado a bordo de un vehículo y posteriormente le dispararon en la cabeza en el lugar y minutos después se dieron a la fuga.

Derivado a este hallazgo en la Mixteca poblana, las autoridades dieron inicio a una carpeta de investigación para dar con los responsables de este presunto homicidio y esclarecer el caso con base a las pruebas recabadas y a los indicios obtenidos por los peritos en criminalística.

Se espera que en las próximas horas agentes especializados en investigación de homicidios dolosos den más información al respecto.

Con información de N+

MCS