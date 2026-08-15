Balaceras

Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia El Mirador de Culiacán

Ataque armado deja un hombre sin vida en la capital de Sinaloa. Autoridades investigan el homicidio.

Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia El Mirador de CuliacánHombre es Asesinado a Balazos en la Colonia El Mirador de Culiacán. Foto: N+

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Un hombre de 40 años fue baleado en la colonia El Mirador. Autoridades investigan el ataque ocurrido esta mañana en Culiacán.

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