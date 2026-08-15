Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia El Mirador de Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la mañana de este sábado, en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán, Sinaloa.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando la víctima se encontraba en el exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Mar Mediterráneo, entre Géminis y Tauro. De acuerdo con los primeros informes, hombres armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones con armas largas, para posteriormente darse a la fuga.

El hombre de aproximadamente 40 años, sufrió múltiples heridas en el cuerpo y el cráneo que le provocaron la muerte de manera instantánea. Su cuerpo quedó tendido boca abajo, a las afueras del domicilio donde aparentemente residía, junto a un vehículo compacto de color gris.

Al sitio acudieron elementos de los tres niveles de gobierno, quienes acordonaron el área para preservar la escena. Personal de la Fiscalía General del Estado, Servicios Periciales, Servicio Médico Forense y Policía de Investigación realizó las diligencias correspondientes.

En el lugar fueron localizados y asegurados varios casquillos percutidos de arma larga, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades como evidencia para integrar la carpeta de investigación.