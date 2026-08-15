Nuevo Apoyo Zapatos del Bienestar para Niños 5-17 Años: Requisitos y Link de Registro en Agosto

Se acerca el regreso a clases en México y para ayudar con la economía de muchas familias se abrió registro al nuevo apoyo llamado Zapatos para el Bienestar, para niños de 5 a 17 años de edad, por eso acá te damos los requisitos y link para solicitar la ayuda en agosto 2026.

Además de este apoyo también está de por medio la entrega anual de Uniformes y Útiles Escolares para alumnos de preescolar y secundaria en CDMX, por eso en una nota ya te dijimos qué día pagan Mi Beca Para Empezar y dónde hay canje el 15 y 16 de agosto 2026 en México.

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Los Zapatos del Bienestar es un apoyo anual de 400 pesos que entrega el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos a los alumnos de 5 a 17 años que van a cursar el nivel primaria durante el ciclo escolar 2026-2027. Los requisitos para aplicar son los siguientes:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

CURP del aspirante.

Identificación oficial vigente con fotografía de la madre, padre o tutor.

Comprobante de inscripción, emitida por una institución pública de educación primaria o boleta del grado escolar anterior (2025-2026).

Comprobante de domicilio (máximo tres meses de antigüedad)

Escrito a petición dirigido a la Lic. Azucena Cisneros Coss, Presidenta Municipal Constitucional de Ecatepec de Morelos.

Formato de "decir verdad" que se encuentra con algún grado de marginación, elaborado por la Dirección de Bienestar, Participación Ciudadana y Territorial.

Para hacer el registro a Zapatos para el Bienestar Ecatepec 2026, los aspirantes deben hacer el trámite en línea, en el siguiente link: zapatosbienestar.ecatepec.gob.mx. Por esa razón, todos los documentos deben estar escaneados en formato PDF y con un peso no mayor a los 2 MB.

Si tienes dudas con respecto al registro en línea o los requisitos para aplicar, acá te dejamos la convocatoria de Zapatos Bienestar en Ecatepec 2026, pues el link sigue habilitado para solicitar el apoyo de 400 pesos, dinero que será entregado en una sola ministración.

AO