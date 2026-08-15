Programas sociales

Nuevo Apoyo Zapatos del Bienestar para Niños 5-17 Años: Requisitos y Link de Registro en Agosto

De cara al regreso a clases se abrió registro al apoyo Zapatos para el Bienestar, para alumnos de 5 a 17 años, por eso checa los requisitos para aplicar en agosto 2026

Apoyo Zapatos para el Bienestar con registro en agosto 2026 requisitos y link para solicitarEl apoyo Zapatos para el Bienestar entrega una cantidad económica en 2026. Foto: Cuartoscuro

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