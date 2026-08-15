Homicidios

Así Fue el Último Adiós para 'Minita', Madre Buscadora que Falleció Atropellada en Puebla

Familiares, amigos y el colectivo Voz de los Desaparecidos participaron en el cortejo funebre de Minerva González en Chahapa de Amozoc, Puebla.

Último adiós de 'Minita', madre buscadora de Puebla.Cortejo fúnebre de 'Minita', madre buscadora de Puebla. Foto: Ozair Viveros

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Despedida a 'Minita', madre buscadora atropellada en Puebla. Familiares y el colectivo Voz de los Desaparecidos exigen justicia mientras recuerdan su legado de lucha incansable.

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