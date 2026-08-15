Así Fue el Último Adiós para 'Minita', Madre Buscadora que Falleció Atropellada en Puebla

Familiares, amigos y miembros del colectivo Voz de los Desaparecidos, le dieron el último adiós a Minerva González Roque, conocida como 'Minita' la mañana de este 15 de agosto en el panteón de San Lorenzo en Puebla.

Acompañados de un mariachi, flores blancas y rezos, le brindaron una ceremonia a la mujer que dedico varios años de su vida en buscar a su hijo y que lamentablemente falleció luego de ser atropellada por un transporte público en el Centro Histórico de la capital poblana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. CRONOLOGÍA: Madre Buscadora Pierde la Vida al Ser Atropellada por Transporte Público en Puebla

La mañana de este sábado se llevó acabo la misa de cuerpo presente en la Parroquia Divino Salvador en donde se le dedicaron conmovedoras parlaras y pronta resignación para su familia, esperando que la mujer de la tercera edad se encuentre descansando en paz a lado de su hijo.

El grupo de seres queridos de la adulta mayor realizó el cortejo fúnebre de Minerva González caminando hasta el panteón de San Lorenzo ubicado en Chachapa perteneciente al municipio de Amozoc de Mota.

Funeral de 'Minita' en Puebla. Foto: Ozair Viveros

'Minita' dedicó siete años de su vida buscando a su hijo José Martín, y a pesar de haberlo localizado continúo apoyando al colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, sin imaginar que nueve meses después perdería la vida.

Ahora sus familiares y amigos exigen justicia por su muerte pues hasta el momento el chofer de la Ruta 67 que la atropelló, continua prófugo.

En redes sociales, usuarios la recuerdan como una mujer muy buena, fuerte y que dejó la enseñanza de nunca rendirse, esto agregó Rocío Méndez: "A Minita la conocí en el colectivo, una señora hermosa en todos los sentidos con fortaleza, me duele su partida, que Dios la tenga en su gloria al lado de su querido hijo".

Por su parte, el colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla agradeció la fortaleza de Minerva con quien tuvieron la dicha de coincidir con ella en esta desgarradora lucha.

Con información de N+

MCS