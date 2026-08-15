Sujeto Ataca a sus Abuelos con un Cuchillo en Ciudad Juárez; Abuelo Muere

La noche del pasado viernes 14 de agosto, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a Oscar Francisco N., de 21 años, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y tentativa de feminicidio, en perjuicio de sus abuelos.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Palenque y Plan de Ayala, de la colonia La Joya, donde presuntamente el joven atacó con un cuchillo de cocina a sus abuelos.

De acuerdo con los primeros reportes, Bertha Alicia, de 63 años, presentó una herida de aproximadamente ocho centímetros en el brazo derecho, mientras que Juan Francisco, de 66 años, sufrió heridas en el rostro y el cuello.

Tras recibir una llamada al número de emergencias 911, en la que se reportaba a dos personas lesionadas, autoridades arribaron al domicilio, aseguraron la zona y solicitaron la presencia de paramédicos para brindar atención médica a los afectados.

Una vez en el lugar, los paramédicos realizaron los primeros auxilios; sin embargo, determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La mujer fue trasladada al IMSS 6 para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte, fue Bertha Alicia quien señaló a su nieto como el presunto agresor. La mujer indicó que el joven habría llegado bajo los influjos de alguna sustancia y comenzó a atacarlos mientras ambos se encontraban dormidos en una de las habitaciones del domicilio.

Mientras tanto, Oscar Francisco N. quedó detenido y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que se encargará de determinar su situación jurídica.