Homicidios

Sujeto Ataca a sus Abuelos con un Cuchillo en Ciudad Juárez; Abuelo Muere

La SSPM detuvo a un joven de 21 años por agredir con un arma blanca a sus abuelos, tras un intento por ingresarlo a un centro de rehabilitación.

Atacan a sus abuelos con un cuchilloAtacan a sus abuelos con un cuchillo. Foto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+