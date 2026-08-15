Internacional

Caso Gimnasio Los Laureles: Desaparición de Niña en su Escuela, Búsqueda y Hallazgo del Cuerpo

A un año de que no se localizara a Valeria Afanador, la Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre definitivo del colegio.

Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.La niña estudiaba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. Foto: Colegio
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