Caso Gimnasio Los Laureles: Desaparición de Niña en su Escuela, Búsqueda y Hallazgo del Cuerpo

La Gobernación de Cundinamarca, en los alrededores de Bogotá, Colombia, ordenó el cierre definitivo del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe a un año de la desaparición de Valeria Afanador, de 10 años. ¿Qué pasó con el caso? En N+ te compartimos las claves.

El cuerpo de la menor fue hallado el 29 de agosto de 2025, 18 días después de su desaparición, en el municipio de Cajicá (Cundinamarca).

La información fue confirmada por el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, quien indicó que el cadáver fue localizado en una zona contigua al río Frío, cuyo cauce pasa cerca del colegio en el que ella estudiaba y donde fue vista por última vez el día 12 de agosto del año pasado.

El mandatario señaló que la muerte de Valeria presuntamente se trataba de un acto criminal, ya que en esa misma zona se habían hecho inspecciones en días pasados y no habían encontrado nada.

El colegio podrá funcionar hasta finalizar el calendario académico de 2026 y deberá presentar, antes del 31 de octubre, un plan para garantizar la reubicación de sus estudiantes.

Por su parte, el caso fue remitido a la Fiscalía General de la Nación para las actuaciones correspondientes.

Cabe recordar que, a través de las cámaras de seguridad, se conoció el último video de la menor con vida: estaba en la zona verde de la institución cuando salió por una zona con arbustos. Las autoridades precisaron que atravesó el follaje de la cerca.

Fue posterior al descanso que uno de los maestros se percató de la ausencia de la niña y la informó, para dar paso al protocolo de evacuación en la institución, para realizar las labores de búsqueda.

Primero se planteó la idea de un posible secuestro, pero el rumbo de la investigación cambió 18 días después. El cuerpo sin vida de Afanador fue hallado en una zona contigua al río Frío, a pocos 300 metros de la escuela.

La familia pidió que se investigara al colegio por la omisión en el cuidado, teniendo en cuenta que ningún docente estaba cerca cuando ella salió de las instalaciones.

A mediados de junio de 2026, se ordenó la cancelación de la licencia y la imputación a dos personas vinculadas a la institución: Emily Vivian Fuentes Hernández y Danny Javier Ochoa Prada, directora de curso y jefe de seguridad.