Muere la Actriz y Escritora Colombiana Yamile Humar a los 86 Años

La actriz y escritora colombiana Yamile Humar murió, dejando una profunda conmoción en el ámbito cultural del país. Su trayectoria comenzó en la década de 1960, cuando destacó en el largometraje Chambú, donde compartió créditos con Arturo Urrea y Lyda Zamora.

El fallecimiento fue confirmado por su hija, la actriz y conductora Catalina Aristizábal, quien publicó un mensaje en las redes sociales oficiales de su madre. En él, expresó su despedida y agradeció por la vida y el legado de la artista.

Aristizábal también reconoció la atención médica que recibió su madre durante más de una década en la Clínica San Vicente Fundación, en Rionegro, institución a la que describió como un segundo hogar para la familia.

La noticia provocó reacciones en distintos sectores de Colombia, especialmente entre figuras relacionadas con la cultura y la política.

El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, expresó sus condolencias y destacó la trayectoria de Humar en la televisión nacional.

El mandatario recordó a la actriz como una mujer cuyo talento y carisma dejaron una huella en la televisión colombiana y en varias generaciones. También envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y seres queridos.

Yamile Humar desarrolló una carrera vinculada con el entretenimiento colombiano desde los años sesenta y se consolidó como una figura reconocida dentro de la televisión y la cultura del país. Su trabajo contribuyó a una etapa importante de la industria audiovisual colombiana.