'Una Visa Es Para Entrar a Otro País, Nada Más': Sheinbaum en Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que una visa no define a una persona y sostuvo que, en México, el pueblo es quien manda, durante su visita a Tampico, Tamaulipas.

Durante la inauguración del Hospital General del ISSSTE, la mandataria habló sobre la importancia de la convicción para quienes ocupan un cargo público y la relacionó con la honestidad, el compromiso con la población y la soberanía nacional.

“Tenemos una convicción, porque para ser servidor público en la transformación, lo más importante es la convicción, la convicción tiene que ver con la honestidad para gobernar, la convicción tiene que ver con amor al pueblo, con saber siempre que servidor público quiere decir estar al servicio del pueblo y dedicarse en cuerpo y alma para el bienestar del pueblo”, señaló.

Sheinbaum también destacó la importancia de conocer la historia de México y las luchas que ha enfrentado el país, además de mantener una convicción sobre la soberanía nacional.

“Se necesita también convicción en el país, en la soberanía, en reconocer la historia de México, la lucha del pueblo de México, en saber que una visa no define a una persona”, expresó.

Después, la presidenta explicó que una visa solo permite entrar a otro país y destacó que esta condición no determina el valor de una persona.

“Una visa, es para entrar a un país, es para entrar a otro país, nada más que en México la convicción nos dice que el pueblo manda, y no hay nadie que mande más que el pueblo de México”, sostuvo.

Con estas declaraciones, Sheinbaum destacó la importancia de la soberanía nacional y del papel de la ciudadanía en las decisiones del país.

La presidenta también reiteró que quienes ocupan cargos públicos deben mantenerse al servicio de la población y actuar con honestidad.