Política

'Una Visa Es Para Entrar a Otro País, Nada Más': Sheinbaum en Tamaulipas

Durante su visita, la presidenta inauguró el Hospital General del ISSSTE

Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: N+Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: N+

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