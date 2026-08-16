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Aldo Rendón Causa Polémica: Se Le Cae Objeto Prohibido en Vivo y Confronta a Mariana Ochoa

El stylist protagonizó dos momentos distintos que generaron comentarios entre los seguidores del reality

Foto: La Casa de Los FamososFoto: La Casa de Los Famosos
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