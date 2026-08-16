Aldo Rendón Causa Polémica: Se Le Cae Objeto Prohibido en Vivo y Confronta a Mariana Ochoa

Durante la transmisión de La Casa de los Famosos México, Aldo Rendón protagonizó dos momentos que llamaron la atención de los espectadores, aunque ocurrieron en circunstancias distintas: por un lado, la caída de un pequeño objeto que algunos seguidores identificaron como un posible vape y, por otro, sus comentarios durante una conversación sobre las nominaciones.

El primer episodio quedó registrado por las cámaras que siguen a los habitantes durante las 24 horas. En las imágenes se observa cómo un pequeño objeto cae cerca del stylist y, minutos después, intenta recogerlo.

El video, sin embargo, no permite identificar con claridad de qué artículo se trata. Algunos seguidores comenzaron a señalar en redes sociales que, por su apariencia, podría ser un vape. La reacción de Rendón también generó comentarios, debido a que inicialmente ignoró el objeto y posteriormente se sentó sobre él mientras continuaba con sus actividades.

Hasta el momento, no existe confirmación de que se trate de un dispositivo de vapeo, ni se sabe qué contenía o si Rendón lo estaba utilizando. La producción tampoco ha informado que haya incumplido alguna regla por este hecho ni ha anunciado una sanción. El stylist tampoco ha explicado públicamente lo ocurrido.

Aldo en la Casa de Los Famosos. Foto: Las Estrellas

El segundo momento ocurrió posteriormente, durante una convivencia entre varios habitantes en una de las habitaciones. Mientras bromeaban, Rendón habló sobre las próximas nominaciones y comentó: “Hay que nominar a los que no estén”.

En ese momento mencionó a Masad y Yanet. Después agregó a Mariana, quien se encontraba en la misma habitación.

“Yo aquí estoy”, respondió la cantante entre risas. Rendón insistió: “Ah, pero también”, lo que provocó otra reacción de Mariana: “Mira, Aldo”.

La conversación continuó con bromas. Momentos antes, Gema había hablado sobre unos parches para hidratar los labios y comentó que quería colocarle uno a algunos habitantes. Rendón respondió: “A Mariana le urge que le pongas dos”.

Más adelante, el stylist explicó que Mariana no le cae mal, pero que su personalidad le provoca un “corto circuito”. También hizo referencia a su relación con los integrantes de OV7.