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¿Santos vs Chivas Pasa Gratis por TV Abierta? Hora y Dónde Ver en Vivo el Partido de Liga MX

Las Chivas visitan a Santos Laguna en la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 en la Liga MX; te decimos en dónde puedes ver el partido totalmente en vivo

Jugadores de Chivas en un partido de Liga MXFoto: Getty Images
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