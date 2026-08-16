¿Santos vs Chivas Pasa Gratis por TV Abierta? Hora y Dónde Ver en Vivo el Partido de Liga MX

Luego de la pausa para jugar la primera fase de la Leagues Cup, todos los equipos de la Liga MX volvieron a la actividad este fin de semana. La Jornada 4 del Apertura 2026 ya inició el pasado sábado 15 de agosto y ahora, este domingo 16, uno de los equipos más populares del país, las Chivas, visitarán la Comarca Lagunera oara medirse a Santos, en búsqueda de revertir su mal arranque de torneo.

Las Chivas, que no lograron avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup, tendrán que jugar ante la escuadra lagunera en la cancha del Estadio Corona para intentar subir posiciones en la tabla general. El equipo de gabriel milito llega a este encuentro con un triunfo, un empate y una derrota en tres juegos de Liga MX, mientras que el conjunto de Santos ni siquiera ha logrado sumar unidades en ese lapso.

En N+ te decimos qué canal pasará gratis el partido Santos vs Chivas correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026.

Santos vs Chivas Pasará Gratis en TV Abierta

Para fortuna de los aficionados al futbol mexicano, el partido Santos vs Chivas sí se contará con transmisión gratis en la TV abierta de México. El partido, que está programado para este domingo 16 de agosto y comenzará en punto de las 19:10 horas (tiempo del centro de México), lo podrás ver en vivo este compromiso a través de la señal de Canal 5, en televisión abierta. También, si cuentas con un servicio de TV de paga, podrás disfrutarlo por la señal de TUDN y, en streaming, por la app de ViX.

Esta es la información completa del partido.