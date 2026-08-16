Se Desata Balacera tras una Riña en Puebla; Reportan Tres Lesionados

La tarde de este 15 de agosto se reportó una balacera en la colonia Cleotilde Torres de la ciudad de Puebla, por lo que elementos de seguridad desplegaron un operativo en la calle 44 Poniente y Héroes de Nacozari.

De manera preliminar se dio a conocer que todo inicio por una riña por el cierre de vialidades para un baile callejero cerca de la colonia Cleotilde Torres y el Mercado Hidalgo.

De acuerdo con vecinos de la zona, uno de los habitantes se molestó por este evento que se estaba llevando acabo en la vía pública por lo que comenzó una discusión que escaló a los golpes.

Durante esta riña, uno de los implicados sacó un arma de fuego y disparó en contra de un masculino, el cual recibió al menos un impacto de bala en sus piernas.

Ante este violento hecho, vecinos dieron aviso al número de emergencias 9-1-1 para que pudieran detener a los implicados.

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Tras los hechos ocurridos en Nacozari y 44 Poniente, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/xcnFBH2THv — SSC Puebla (@SSC_Pue) August 16, 2026

Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron para atender la emergencia y mantuvieron un despliegue territorial en coordinación interinstitucional para dar con los responsables de este ataque.

Hasta el momento se reportan tres personas lesionadas, una de ellas por herida de bala en la pierna, la cual tuvo que recibir atención médica especializada.

Cabe resaltar que aunque los agentes de seguridad lograron mantener el orden en la zona, no reportaron alguna persona lesionada tras esta balacera ocurrida entre las calle 44 Poniente y Héroes de Nacozari.

Con información de N+

MCS