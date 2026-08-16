Balaceras

Se Desata Balacera tras una Riña en Puebla; Reportan Tres Lesionados

Cuerpo de emergencias atiende ataque armado que dejó tres lesionados en la calle 44 Poniente y Héroes de Nacozari en la Col. Cleotilde Torres de Puebla.

Balacera en Puebla deja tres heridos.Elementos de seguridad atienen reporte en Puebla. Foto: SSP Puebla

Destacado

Balacera en Puebla deja tres lesionados tras riña por baile callejero. Seguridad despliega operativo en Cleotilde Torres.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+