Internacional

Primera Dama de Ecuador Pierde el Tercer Hijo que Esperaba Junto al Presidente Noboa

La primera dama Lavinia Valbonesi perdió al tercer hijo que esperaba con el presidente Daniel Noboa tras una complicación en el embarazo

Primera Dama de Ecuador Pierde el Tercer Hijo que Esperaba Junto al Presidente NoboaEl presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su esposa Lavinia Valbonesi llegan a la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella en Cali, Colombia. Foto AP / Archivo.

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