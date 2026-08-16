Primera Dama de Ecuador Pierde el Tercer Hijo que Esperaba Junto al Presidente Noboa

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa, luego de que una complicación durante el embarazo obligó a someterla a una intervención de emergencia, informó este sábado desde Quito la ministra de Gobierno, Nataly Morillo Solórzano.

El bebé, que llevaba por nombre Stefano Noboa Valbonesi, falleció tras la cirugía practicada de urgencia, según detalló la funcionaria en su cuenta de X.

"Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi", escribió Morillo Solórzano.

Nombre del bebé fallecido: Stefano Noboa Valbonesi.

Era el tercer hijo del matrimonio Noboa Valbonesi.

Causa: complicación durante el embarazo de la primera dama.

Se le practicó una intervención de emergencia.

Morillo Solórzano expresó condolencias a la pareja presidencial en el mismo mensaje.

"Expreso mis más sentidas condolencias a la Primera Dama y al presidente de la República", escribió la ministra, quien añadió que los acompaña, junto a toda su familia, "con respeto, solidaridad y afecto en este momento de profundo dolor".

Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi.

La primera dama, Lavinia Valbonesi, fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo.… — Nataly Morillo Solórzano (@natalymorillos) August 16, 2026

La funcionaria informó además que, durante tres días, la bandera del Palacio de Carondelet —sede del Ejecutivo ecuatoriano— permanecerá izada a media asta.