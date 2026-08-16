Homicidios

Asesinan a Exoficial de la Policía Municipal Afuera de Clínica 1 del IMSS en Tijuana

Un menor que lo acompañaba resultó herido durante el ataque, autoridades mantienen un operativo para localizar al responsable

Asesinan a Exoficial de la Policía Municipal Afuera de Clínica 1 del IMSS en TijuanaAsesinan a Exoficial de la Policía Municipal Afuera de Clínica 1 del IMSS en Tijuana | Foto : N+

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