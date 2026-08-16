Asesinan a Exoficial de la Policía Municipal Afuera de Clínica 1 del IMSS en Tijuana

Un hombre identificado como Josué Bañuelos, quien dejó de pertenecer a la Policía Municipal de Tijuana en septiembre de 2022, fue asesinado la tarde de este sábado tras ser víctima de una agresión con arma de fuego en las inmediaciones de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), el ataque ocurrió en el exterior del hospital, donde la víctima fue agredida de manera directa.

Durante la agresión también resultó herido un menor de edad que acompañaba a al exoficial. La autoridad municipal informó que el menor no presenta lesiones de gravedad.

Tras el ataque, elementos de distintas corporaciones implementaron un operativo de búsqueda en la zona para localizar al presunto responsable, el cual permanecía activo al momento del cierre del reporte.

La zona quedó bajo custodia de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y determinar la identidad y posible paradero de quien resulte responsable.

La SSPCM señaló que Josué Bañuelos dejó de formar parte de la corporación municipal en septiembre de 2022.

APG