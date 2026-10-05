Ruperto Bernardo 'N' fue capturado por su probable participación en el delito de homicidio calificado ocurrido en Santa María Coronango; la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla continúa con las investigaciones.

De acuerdo a los hechos, el imputado junto a otras dos personas interceptaron a la víctima cuando se encontraba a bordo de una camioneta en el barrio de San Antonio, uno de ellos sacó un arma larga y posteriormente se realizaron los disparos.

La persona no logró sobrevivir a las heridas de bala, mientras que los señalados procedieron a darse a la fuga. Las autoridades competentes realizaron la recolección de indicios y procedieron a realizar los protocolos correspondientes.

Derivado de actos de investigación de campo y gabinete, agentes adscritos a la Coordinación General Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos se logró dar con el paradero de Ruperto Bernardo 'N' quien fue vinculado con el hecho ocurrido en Santa María Coronango.

El 26 de septiembre de 2026 cumplimentaron la orden de aprehensión del imputado en San Pedro Cholula quedando a disposición a disposición del Juez Penal con sede en dicho municipio, autoridad que determinará su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer más detención por homicidios ocurridos en la entidad, entre ellos la de Gabriel 'N' quien fue aprehendido luego de la muerte de un hombre en el municipio de Zapotitlán Salinas.

En este caso el imputado presuntamente agredió a la víctima con un objeto punzocortante afuera de un bar ubicado en la colonia Centro. El agresor huyó del lugar y el joven identificado como Martín 'N' de 27 años fue localizado inconsciente por lo que más tarde fue trasladado a un hospital en Tehuacán.

Luego de las investigaciones recabadas, Gabriel 'N' fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, en espera de que se programe la audiencia inicial y se determine su situación jurídica.

Con información de N+

MCS