Homicidios

Asesinan a Balazos a un Hombre en su Camioneta en Puebla; Hay un Detenido

Ruperto Bernardo 'N' fue capturado por su probable participación en el homicidio ocurrido en el Barrio de San Antonio en Santa María Coronango

Ruperto Bernardo 'N' aprehendido por presunto asesinato en Coronango.Ruperto Bernardo 'N' detenido por presunto homicidio en Coronango. Foto: FGE Puebla

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Ruperto Bernardo 'N' fue detenido por su presunta participación en el homicidio ocurrido en Santa María Coronango. La investigación sigue en curso.

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