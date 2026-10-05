Homicidios

Sujeto Presuntamente Asesinó a Joven a Puñaladas Afuera de una Cantina en Puebla

Gabriel 'N' fue detenido por su probable participación en el delito de homicidio calificado ocurrido en el municipio de Zapotitlán Salinas

Gabriel 'N' detenido por muerte un hombre en Zapotitlán SalinasGabriel 'N' detenido por presunto homicidio en Zapotitlán Salinas. Foto: FGE Puebla

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Detenido Gabriel 'N' por el presunto homicidio de Martín 'N' en Puebla. La víctima fue apuñalada afuera de una cantina en Zapotitlán Salinas.

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