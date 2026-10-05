Sujeto Presuntamente Asesinó a Joven a Puñaladas Afuera de una Cantina en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró ubicar y detener al presunto responsable del asesinato de un joven ocurrido en Zapotitlán Salinas, Gabriel 'N' fue capturado por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con los hechos, la víctima se encontraba con el imputado afuera de un bar ubicado en la colonia Centro del municipio referido, cuando por razones aún no reveladas, Gabriel 'N' presuntamente apuñaló al joven con un objeto punzocortante.

Posteriormente el agresor huyó del lugar y el hombre quedó tendido en el lugar; más tarde fue localizado inconsciente por ciudadanos, por lo que solicitaron el apoyo del cuerpo de emergencias.

El hombre fue identificado como Martín 'N' de 27 años de edad quien fue atendido por paramédicos y posteriormente trasladado al Hospital General de Tehuacán, en donde lamentablemente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima presentaba una herida por un objeto punzocortante en el brazo derecho, además de un fuerte golpe en la cabeza. El Servicio Médico Forense (Semefo) realizó la recolección del cuerpo, mientras que su madre aclamó por justicia.

Agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) identificaron al presunto responsable de esta muerte por lo que una vez recabadas las pruebas solicitaron su orden de aprehensión.

Como resultado de las diligencias desarrolladas por agentes de la Coordinación General Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos, el 1 de octubre de 2026 se cumplió el mandamiento emitido por el Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente, con sede en Tehuacán.

Gabriel 'N' fue detenido en el municipio de Tehuacán y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, en espera de que se programe la audiencia inicial y se determine su situación jurídica.

Con información de N+

MCS