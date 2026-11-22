Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y para que tomes las medidas necesarias, en N+ te decimos cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro, una de las más importantes que conectan con el centro del país.

La México-Querétaro es una de las carreteras más transitadas y donde más accidentes ocurren en sus casi 200 kilómetros por donde diariamente circulan en promedio 84 mil autos.

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Así está la México-Querétaro hoy

Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) informan en tiempo real sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro:

09:00 horas. Autopista México-Querétaro, km 203, dirección Querétaro. Continúa la reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Circulación lenta en la zona. Maneja con precaución.

07:53 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 203, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular.

07:47 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 53, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

1:45 horas, se reportó carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas.

Ayer, a las 3:47 horas, se restableció la circulación en el km 84, dirección CDMX, luego de un accidente.

Además, el pasado viernes una serie de accidentes sumada a obras provocó intensa carga vehicular durante más de cinco horas en la México-Querétaro, en ambos sentidos.

Con información de N+

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