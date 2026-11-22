¿Qué Pasa en la México-Querétaro Hoy 22 de Noviembre? En Vivo Choques y Cierres
Así está el tránsito en la vía que conecta con el centro del país, de acuerdo con el reporte de autoridades
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Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y para que tomes las medidas necesarias, en N+ te decimos cómo está el tránsito en la autopista México-Querétaro, una de las más importantes que conectan con el centro del país.
La México-Querétaro es una de las carreteras más transitadas y donde más accidentes ocurren en sus casi 200 kilómetros por donde diariamente circulan en promedio 84 mil autos.
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Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) informan en tiempo real sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro:
09:00 horas. Autopista México-Querétaro, km 203, dirección Querétaro. Continúa la reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Circulación lenta en la zona. Maneja con precaución.
07:53 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 203, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular.
07:47 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 53, dirección Querétaro. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.
1:45 horas, se reportó carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas.
Ayer, a las 3:47 horas, se restableció la circulación en el km 84, dirección CDMX, luego de un accidente.
Además, el pasado viernes una serie de accidentes sumada a obras provocó intensa carga vehicular durante más de cinco horas en la México-Querétaro, en ambos sentidos.
Con información de N+
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