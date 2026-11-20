La circulación vehicular permanece cerrada en el primer cuadro de Xalapa debido a la realización del desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. Las restricciones afectan diversas calles y avenidas del centro, donde fueron colocadas vallas para impedir el paso de automóviles.

Entre las vialidades cerradas se encuentran Enriquez y Xalapeños Ilustres, donde desde los primeros minutos de este día se implementaron cortes a la circulación. El acceso al centro también presenta complicaciones para quienes buscan llegar en vehículo.

Los cierres se implementaron este viernes 20 de noviembre, debido al desfile programado para iniciar a las 9:00 horas. En total, son 34 cruceros los que permanecen cerrados, mientras que el ingreso vehicular a la zona centro está limitado desde 20 de Noviembre, esquina con Xalapeños Ilustres.

También se encuentra cerrado el acceso desde la avenida Ávila Camacho, por lo que las autoridades mantienen un operativo vial para orientar a los conductores y permitir el paso peatonal.

Se recomienda evitar circular por las inmediaciones del centro, salir con anticipación y atender las indicaciones de los elementos de Tránsito, debido al congestionamiento vehicular que se registra en las calles aledañas.