Para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta en carreteras hoy, 19 de noviembre de 2026, te decimos si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas.

Diariamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Así están las carreteras este jueves

Este jueves, 19 de noviembre de 2026, las autoridades reportan distintas afectaciones en carreteras. Hasta ahora ningún bloqueo.

A las 4:19 horas, cierre parcial de circulación en la Autopista Cd. Mendoza-Córdoba, km 294, dirección Cd. Mendoza, por accidente.

A las 4:21 horas, cierre parcial de circulación en la Autopista La Tinaja-Isla, km 100, dirección Isla, por accidente vial.

A las 5:34 horas, cierre parcial de circulación en la Autopista Guadalajara-Colima, km 108, dirección Colima, por atención de choque en carril de alta velocidad.

A las 5:36 horas, cierre parcial de circulación en carretera El Desperdicio-Zapotlanejo, cerca del Km 121+800, con dirección a Lagos de Moreno, Jalisco, por accidente vial.

A las 5:38 horas, cierre parcial de circulación en carretera Acatlán de Juárez-Colima, cerca del Km 103+1000, con dirección a Colima, por accidente vial.

A las 10:12 horas, carga vehicular en la autopista México-Querétaro, km 42, dirección Querétaro, a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan, en la zona industrial. Así como en la Plaza de Cobro Tepotzotlán.

A las 10:27 horas, cierre parcial de circulación en la Autopista México-Cuernavaca, km 54, dirección CDMX, por accidente

A las 11:17 horas, cierre parcial de circulación en la Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza, km 247, dirección Acatzingo, por accidente.

A las 12:35 horas, cierre de circulación en la Autopista Agua Dulce-Cárdenas, km 77, dirección Agua Dulce, por un accidente vial.

A las 13:16 horas, cierre de circulación en ambos sentidos de Viaducto Elevado Tlalpan, km 3, por un accidente que dejó un vehículo incendiado.

Accidentes en la autopista México-Querétaro

Esta mañana, la autopista México-Querétaro registró una severa carga vehicular, debido a cuatro accidentes viales en la zona. La afectación abarcó alrededor de 10 kilómetros, con dirección a la plaza de cobro de Tepotzotlán, en el estado de México.

Algunos usuarios decidieron bajar de las unidades de transporte público para caminar y llegar a sus destinos.

Con información de N+

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