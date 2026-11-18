Si viajas por carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta hoy, 18 de noviembre de 2026.

Diariamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Así están las carreteras este miércoles

Este miércoles, 18 de noviembre de 2026, las autoridades reportan distintas afectaciones en carreteras. Hasta ahora ningun bloqueo.

A la 01:21 horas, cierre parcial de circulación en la carretera México-Querétaro, cerca del kilómetro (km) 040+000, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

A las 5:20 horas, se liberó la circulación en la carretera México-Querétaro, cerca del km 172+200, a la altura de la localidad Lomas del Pedregal, municipio San Juan del Río, Querétaro, luego de un accidente.

A las 5:35 horas, cierre parcial de circulación en la Autopista Córdoba-Veracruz, km 10, dirección Córdoba, por accidente.

A las 5:42 horas, carga vehicular en la Autopista Querétaro-Irapuato, km 24, dirección Querétaro, a la altura de la gaza de incorporación al Macrolibramiento de Querétaro, por atención de accidente.

A las 5:46 horas, se reportó neblina en la autopista México-Querétaro, del km 42 al 49, se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad de manera considerable y encender las luces bajas junto con los faros antiniebla, evitando el uso de las luces altas.

A las 10:25 horas, cierre de circulación en la Autopista Durango-Mazatlán, km 159, dirección Durango, por atención de un accidente.

A las 10:39 horas, carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura de la Plaza de Cobro Tepotzotlán, en dirección a la CDMX.

A las 13:06 horas, cierre parcial de circulación en la autopista Puebla-Acatzingo, km 136, dirección Puebla, por choque por alcance múltiple.

A las 13:16 horas, cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, km 66, dirección CDMX, por atención de accidente

A las 13:39 horas, carga vehicular en la autopista México-Querétaro, km 42, dirección Querétaro, a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan (zona industrial).

Con información de N+