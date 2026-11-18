La presidenta Claudia Sheinbaum fue retratada en la fotografía oficial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con los líderes internacionales que asisten a la cumbre.

La mandataria apareció en la primera fila, la misma en la que fueron ubicados el anfitrión de la reunión, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan.

En la misma línea estuvieron el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Estados Unidos, Donald Trump. Igual, Keiko Fujimori, la presidenta peruana y José Antonio Kast, mandatario chileno.

Foto: Reuters.

Foto: Reuters.

En la parte posterior aparecieron la primera ministra de Japón, Sanae Takichi, así como Mark Carney, premier canadiense.

Una de las escenas más destacadas se dio cuando Putin saludó a Trump, antes de formarse para el retrato. El presidente estadounidense ya estaba en ese momento al lado de su homólogo del gigante asiático.

Tras la imagen oficial, Xi ofreció un discurso, como parte del banquete de bienvenida para los líderes internacionales.

ASJ