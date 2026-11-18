La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en Shenzhen, China, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro, que surgió de imprevisto en las últimas horas, se llevó a cabo en el hotel The Langham, donde la mandataria arribó con parte de su gabinete. Fue un evento de carácter privado, sin acceso a la prensa.

En redes sociales, la mandataria mexicana destacó posteriormente que se trató de una muy buena reunión y que siguen avanzando en la agenda común.

“Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común”, publicó.

Luego de la reunión, ambos asistirán al banquete que ofrecerá el presidente de China, Xi Jinping, a los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la cumbre de la APEC 2026.

El Air Force One, con Trump a bordo, aterrizó antes de las 3:00 horas, tiempo del centro de México, en el aeropuerto del distrito de Bao'an, proveniente de Manila, Filipinas, a donde el presidente acudió a una visita de Estado y firmó un acuerdo comercial.

Trump fue recibido por el mismo Xi en la terminal aérea, en medio de un protocolo de Estado en el que se interpretaron los himnos nacionales de sus países.

Luego, se subió a "La Bestia" para dirigirse con sus comitiva al hotel donde aguardaba la presidenta mexicana. Arribó a ese lugar casi una hora después de su aterrizaje.

Al exterior del inmueble fue desplegado un fuerte dispositivo de seguridad, con vallas y barreras para controlar el tráfico.

La reunión concluyó antes de las 5:00 horas, tiempo del centro de México. Tuvo una duración aproximada de menos de 60 minutos.

Sheinbaum adelantó que sería una reunión breve, en la que abordarían el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), "entre otras cosas". Sin embargo, dejó a consideración de su homólogo, si en el encuentro participarían más funcionarios.

La titular del Ejecutivo federal acudió a la cita con los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, y el de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

México y Estados Unidos han sostenido más de 50 reuniones técnicas bilaterales sobre el T-MEC, con una defensa en el sector industrial y el mercado del acero, aluminio y automotriz. El tratado sigue vigente hasta 2036, con revisiones y negociaciones anuales, luego de que la administración Trump se negara a renovarlo de forma automática por 16 años.

El de este miércoles, fue el tercer encuentro entre Trump y Sheinbaum, en lo que va de sus administraciones.

El primero fue el 5 de diciembre 2025, durante el sorteo del Mundial 2026. También participó el primer ministro de Canadá, Mark Carney. En ese momento tuvieron una conversación de casi una hora.

El segundo fue el 19 de julio 2026, cuando coincidieron en la final del Mundial en Nueva Jersey.

La próxima reunión que tendrá Sheinbaum con Trump podría darse en Doral en Miami, Florida, cuando se celebre entre el 14 y 15 de diciembre la reunión del G20, a la cual irá la presidenta de México.

Se prevé que el jueves, el mandatario estadounidense tenga un encuentro con los presidentes de China, Xi Jinping, y Vladimir Putin de Rusia.

La APEC es un foro regional que reúne a 21 economías miembros para promover la cooperación económica, el comercio y la prosperidad compartida en toda la región de Asia-Pacífico. La APEC se estableció en 1989.

ASJ