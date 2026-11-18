El presidente estadounidense, Donald Trump, fue recibido personalmente por su homólogo chino, Xi Jinping, a su llegada a Shenzhen, donde sostendrán una reunión con Vladimir Putin, de Rusia, un encuentro calificado de histórico.

El mandatario llegó este miércoles a China para participar a bordo del Air Force One, procedente de Manila, Filipinas.

El magnate republicano, quien realiza su primera gira internacional desde la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, participará en la cumbre de la APEC.

La decisión de Xi de recibir personalmente a Trump en el aeropuerto es inusual. No acudió personalmente cuando Trump visitó Pekín en mayo. Aquella vez, el que encabezó la recepción fue el vicepresidente Han Zheng.

Sin embargo, Trump se dignó a ir a la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington, para saludar a Xi en septiembre, un gesto poco común para un presidente estadounidense y la primera vez que Trump lo hacía con un visitante extranjero.

De inmediato, el gesto protocolario fue calificado como más cálido de lo habitual.

Xi recibió a su homólogo estadounidense a los pies de la escalera del Air Force One, para posteriormente saludarlo y abrazarlo.

Los honores en la llegada contaron con los ya habituales cánticos de jóvenes chinos, guardia militar de gala y alfombra roja. Igual interpretaron los himnos nacionales de China y de Estados Unidos.

La escena mostró una cercanía entre ambos, después de que el mandatario estadounidense haya insistido en llamarlo "amigo" y esta sea la tercera vez que se ven en persona este año.

Luego del recibimiento, Trump acudió a reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Xi no había ido personalmente a recibir a ninguno de los más de 15 mandatarios que han viajado a Shenzhen estos días para participar en la cumbre de líderes de la Asociación Económica de Asia-Pacífico (APEC) que dará comienzo esta noche con una cena de gala.

En las complejas relaciones entre Estados Unidos y China este tipo de gestos protocolarios y de organización son analizados cuidadosamente y sirven para medir la temperatura del acercamiento entre ambos líderes.

Horas antes de la recepción, Xi se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en una muestra de solidaridad entre dos líderes alineados contra la influencia occidental.

Se espera que Trump, Xi y Putin se reúnan el jueves, en el primer encuentro trilateral de la historia entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia.

Se prevé que esta cumbre trilateral ponga fin al vertiginoso viaje de Trump a Asia, marcado por el escándalo de Nvidia, los conflictos comerciales y las graves averías en infraestructuras críticas en su país.

Antes, el presidente estadounidense participará en la reunión plenaria de la APEC y celebrará una reunión bilateral con Xi, en un resort de lujo en la capital tecnológica china.

El encuentro estará marcado por las recientes medidas de Washington para limitar aún más el acceso de empresas chinas a chips avanzados estadounidenses o de sus aliados más cercanos como Taiwán o Corea del Sur en el estratégico desarrollo de inteligencia artificial.

Trump podría insistir en la necesidad de normalizar las exportaciones chinas de tierras raras y aumentar las importaciones de productos agrícolas estadounidenses como vía para consolidar la tregua comercial con Pekín.

ASJ