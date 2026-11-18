Autoridades rusas afirmaron que el país cuenta con las tecnologías necesarias para restaurar el puente de Crimea, atacado por Ucrania, en poco tiempo.

El vice primer ministro Andréi Nikitin indicó a la agencia TASS:

"Rusia cuenta con todas las tecnologías y la experiencia necesarias para restaurar el puente de Crimea rápidamente".

Afirmó que el sistema de transporte de Rusia tiene un alto grado de resiliencia y que el Gobierno ha puesto bajo su control los trabajos para la restauración del puente.

Enfatizó que luego de que comenzara a funcionar el servicio ferroviario, la prioridad de las autoridades es el transporte por carretera.

"Estamos trabajando con las regiones para desarrollar rutas alternativas y redistribuir el tráfico", señaló.

El martes las autoridades rusas reconocieron "daños estructurales" en el puente de Crimea después del ataque efectuado por el ejército ucraniano, el segundo en 24 horas.

En imágenes difundidas por medios independientes se muestran daños en la estructura del puente, donde se desplomó uno de los arcos de la carretera y una sección de la calzada cayó al agua.

La agresión fue confirmada por el líder crimeo, Serguei Axionov, quien agregó que, igual que el día anterior, el tráfico había sido cortado.

Por esa razón, los conductores tienen que cruzar el estrecho de Kerch, que conecta los mares Negro y Azov, en transbordadores hasta nuevo aviso.

Horas después del ataque, se restauró el paso de trenes por el puente.

LECQ