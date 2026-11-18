Las relaciones entre China y Rusia "siguen siendo estables y fiables", aseguró este miércoles el presidente chino, Xi Jinping, en una reunión bilateral con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen.

"Las relaciones entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades y siguen así hoy. Tienen amplias perspectivas y no se ven afectadas por los cambios a corto plazo en la situación mundial", declaró Xi, según la transcripción difundida por la agencia rusa TASS.

El líder ruso, por su parte, destacó que Moscú y Pekín están adoptando un "enfoque constructivo" para levantar un "orden multipolar más justo", en medio de un "clima geopolítico difícil".

"La coordinación en política exterior entre Rusia y China se mantiene estable y avanza en una dirección positiva", aseguró Putin, de acuerdo a TASS.

"Trabajaremos, como a usted le gusta decir, espalda con espalda en aras del beneficio de los pueblos de Rusia y China. Estamos muy contentos de estar aquí, entre amigos", agregó Putin, según la agencia Interfax.

El encuentro tuvo lugar en un momento de fortalecimiento de los vínculos estratégicos entre Pekín y Moscú y se produjo un día antes de la inédita cumbre trilateral que celebrarán los líderes de Estados Unidos, China y Rusia en la citada localidad.

China y Rusia han intensificado su cooperación política, comercial y militar desde que Xi y Putin proclamaron una "amistad sin límites" poco antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

El acercamiento también se refleja en el ámbito energético, donde Rusia busca consolidarse como proveedor de China en un contexto de sanciones occidentales y perturbaciones del suministro internacional a raíz del conflicto en Oriente Medio.

ASJ