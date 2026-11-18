Los accidentes de tránsito ocurren día a día y muchos de ellos son fatales, aunque gran parte de ellos sean prevenibles.

Analizamos los datos de los últimos 5 años y encontramos que la tendencia que se observa a nivel nacional promedia los 375 mil accidentes registrados al año.

Revisando lo ocurrido en el 2025, último año del que tenemos registro, ocurrieron 380 mil 391 accidentes de los cuales los choques entre coches o camiones representan 6 de cada 10 accidentes viales; los choques contra motocicletas son el 18%, los impactos contra muros, postes o árboles son el 11% de los registros, 3% representan las volcaduras y 2.8% los atropellamientos a peatones.

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Los accidentes como salida de caminos, caída de pasajeros, choques con animales, ciclistas y trenes suman el 5.3% de los casos.

Un total de 595 mil vehículos estuvieron involucrados en accidentes viales en el año pasado, de ellos 64% eran coches particulares, 17% motocicletas, 11% transporte de carga, 3.5% camiones de pasajeros y 4.5% bicicletas.

Desafortunadamente el 1.1% de los accidentes viales fueron fatales y cobraron la vida de 4,482 personas, aunque en 66% de los accidentes los conductores y pasajeros usaron cinturón de seguridad o casco y solamente el 5.75% tenían aliento alcohólico.

Con información de N+.

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