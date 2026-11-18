Para que evites retrasos en tus actividades y evites puntos de conflicto vial, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) monitorean todos los días la autopista México-Querétaro.

Se trata de una labor constante para prevenir y atender los miles de incidentes que ocurren en esta carrera, con un aforo diario de entre 80 mil y 130 mil accidentes.

Es una de las vías principales de nuestro país, al conectar la Ciudad de México con Querétaro, un estado que se ha convertido en un polo económico y de inversión.

Por sus más de 200 kilómetros de longitud, transitan miles de artículos y mercancías, así como el desplazamiento de personas , por lo que es normal la circulación de autos particulares y de carga.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Manifestación en la México-Querétaro: Hay Presencia de Productores en Caseta de Palmillas

Tránsito en la autopista México-Querétaro: Así está la circulación en esta carretera

Este miércoles, la GN y Capufe registraron las siguientes afectaciones en esta vía que conecta a la CMDX con el centro del país:

A la 1:21 horas, se reportó cierre parcial a la circulación, en el km 40, a la altura del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

A las 5:20 horas, se registró un choque en el km 172, a la altura de la localidad Lomas del Pedregal, en San Juan del Río, Querétaro.

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.

Con información de N