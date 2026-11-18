Un fiscal regional de Filipinas dijo este miércoles a la AFP que la policía ha solicitado imputar al padre de Meghan Markle por presunta posesión y distribución de material de pornografía infantil.

La demanda policial contra Thomas Markle se presentó el lunes en Cebú, la provincia filipina donde se cree que el padre de la esposa del príncipe Enrique vivió durante un año, dijo el fiscal Graeme Elmido a la AFP.

La policía recomienda que Markle sea acusado de dos delitos de distribución de pornografía infantil y otro de posesión de este material.

"Las denuncias se someterán a una evaluación preliminar" y "si las pruebas lo justifican", Thomas Markle será citado para responder a los cargos en el marco de la investigación, agregó Elmido.

El padre de Meghan Markle, que cortó todo vínculo con él desde su boda con Enrique, fue imputado en Estados Unidos por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Agentes del FBI lo detuvieron en la residencia de ancianos donde vivía en Florida y la juez encargada del caso solicitó que se sometiera a un examen psiquiátrico.

También hay investigaciones en marcha en Filipinas y en México, donde las autoridades allanaron un depósito presuntamente alquilado por él.

A principios de este mes, la policía filipina dijo que había encontrado material de pornografía infantil en tres tarjetas de memoria y un teléfono móvil hallados en una supuesta antigua residencia de Markle, de 82 años.

El ministro del Interior filipino, Jonvic Remulla, declaró entonces a la AFP que el país tenía previsto emprender "las acciones legales oportunas" si se encontraban pruebas suficientes.

Markle ha negado todas las acusaciones en su contra.

ASJ