A fin de evitar fraudes e irregularidades en los contratos que el INE hará para comprar los materiales e insumos de la elección del próximo 6 de junio, los propios consejeros se presentarán en las empresas con el objetivo de constatar que existan y operen conforme a lo que les informan.

Uuc-kib Espadas, consejero electoral INE, dijo que “exige mucha vigilancia, cosas que antes no eran indispensables, y ahora sí. Por ejemplo, la visita física a las instalaciones de las empresas proveedoras, para evitar que sean simplemente intermediarios. Vamos a empezar a hacerlas. Algunos consejeros estaremos participando”.

Aclaró que, hasta ahora, no hay riesgo por el retraso en los contratos que se requieren para la elección del 6 de junio.

“Hay contrataciones que se han tenido que atrasar, es decir, con una crisis administrativa de esta magnitud, la adquisición de bienes y servicios no puede seguir como si nada hubiera pasado, son cosas que se tienen que revisar".

El consejero Uuc-kib Espadas precisó que se ha adelantado la adquisición de material impreso para la capacitación de ciudadanos que serán funcionarios de casillas, así como la compra de chalecos para los capacitadores y la contratación de líneas telefónicas.

Todo esto en espera de que el Congreso designe al relevo definitivo de Guadalupe Taddei, aunque el consejero duda que se logre esa designación pronto. “Yo creo que no va a haber”.

Por lo pronto, todas estas decisiones administrativas se toman con el acuerdo de los 10 consejeros en funciones.

Con información de Claudia Flores

ICM