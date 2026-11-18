Acude Sheinbaum a Cena de Gala de Líderes de la APEC 2026
A la llegada de la mandataria, la orquesta de cámara que ameniza el evento tocó el "Cielito Lindo"
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A la llegada de la mandataria, la orquesta de cámara que ameniza el evento tocó el "Cielito Lindo"
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La presidenta Claudia Sheinbaum acudió al banquete que ofrece el presidente de China, Xi Jinping, a los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la cumbre de la APEC 2026.
La mandataria llegó al Centro Internacional De Intercambio De Shenzhen, luego de sostener un encuentro con su homólogo, Donald Trump.
Xi saludó a Sheinbaum, acompañado de su esposa, Peng Liyuan.
A la llegada de la mandataria, la orquesta que ameniza el evento tocó el "Cielito Lindo".
Poco después arribó Trump, quien igual fue recibido por un tema musical.
Previo a la cena, los líderes que asisten a la cumbre se tomaron una fotografía oficial.
Se trata de un evento para dar la bienvenida a los invitados que asisten a la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
ASJ