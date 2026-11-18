La presidenta Claudia Sheinbaum acudió al banquete que ofrece el presidente de China, Xi Jinping, a los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la cumbre de la APEC 2026.

La mandataria llegó al Centro Internacional De Intercambio De Shenzhen, luego de sostener un encuentro con su homólogo, Donald Trump.

Xi saludó a Sheinbaum, acompañado de su esposa, Peng Liyuan.

A la llegada de la mandataria, la orquesta que ameniza el evento tocó el "Cielito Lindo".