Seguridad

Capturan a Sujeto por Secuestrar a un Hombre y Exigir 65 Mil Pesos en Puebla

Francisco 'N' quedó a disposición del Ministerio Público tras la privación de la libertad de una persona en el municipio de Chiautla de Tapia

Francisco 'N' capturado por secuestro agravado en Chiautla de Tapia.Francisco 'N' detenido por secuestro agravado en Chiautla de Tapia. Foto: FGE Puebla

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Francisco 'N', de 26 años, fue arrestado en Chiautla de Tapia por secuestro y extorsión. La víctima sigue desaparecida mientras la FGE intensifica la búsqueda.

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