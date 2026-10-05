Francisco 'N' de 26 años de edad fue capturado durante un operativo realizado en el municipio de Chiautla de Tapia derivado al secuestro de un hombre, por su probable participación en el delito.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, una mujer recibió una llamada en donde su padre le notificó que se encontraba privado de la libertad.

Sus captores le exigieron 65 mil pesos en efectivo para poder liberarlo, además, durante esa comunicación, la familiar refirió haber escuchado que la víctima estaba siendo agredida.

Luego de un proceso de negociación, el 1 de octubre acordaron la entrega de 20 mil pesos; La afectada notificó los hechos ante las autoridades correspondientes por lo que al día siguiente acudió al punto acordado en acompañamiento de agentes investigadores.

Durante el operativo implementado, se logró la captura de Francisco 'N' cuando presuntamente acudió a recoger el dinero exigido como rescate por el secuestro.

El joven quedó a disposición del Ministerio Público y se decretó su retención, en tanto continúan los actos de investigación para la judicialización del caso.

Al momento del reporte, la víctima aún no sido localizada ni liberada, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene las acciones de búsqueda e investigación necesarias para ubicarla y esclarecer plenamente los hechos.

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Con información de N+

MCS