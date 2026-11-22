Un ataque armado dejó a dos hombres sin vida en el Boulevard de los Lagos esquina con el Boulevard Morelia en Lomas de Angelópolis III perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan de Puebla.

Habitantes de la zona reportaron al número de emergencias una balacera en inmediaciones del parque Michoacán, por lo que autoridades se movilizaron al sitio.

Elementos de la Policía Estatal confirmaron el hallazgo de dos masculinos con lesiones producidas por arma de fuego, los cuales ya no presentaban signos vitales por lo que se solicitó el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) para proceder a las diligencias correspondientes.

Al lugar se movilizaron Policías Estatales, Municipales y paramédicos quienes corroboraron la carencia de signos vitales.

La zona en el Cluster Michoacán fue acordonada mientras agentes del Servicio Médico Forense (Semefo) procedió a realizar la recolección de indicios balísticos, toma de fotografías de la escena del crimen, el levantamiento de ambos cadáveres, entre otras diligencias.

La Fiscalía General del Estado (FGE) será la instancia correspondiente en realizar las investigaciones para esclarecer este doble homicidio; hasta el momento no se reportan detenciones por este caso.

En tanto a las víctimas, aún no dan detalles sobre su identidad, sin embargo, se sabe que se les realizarán las necropsias de ley para obtener más información.

Con información de N+

MCS