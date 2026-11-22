La Selección Mexicana hizo su debut en el Mundial Sub-17 y consiguió un resultado muy favorable que podría encaminar al equipo hacia la clasificación a la próxima ronda. México venció a Rumania por marcador de 1-0 y sumó sus primeros tres puntos del certamen.

El único gol del compromiso lo anotó Adán Sánchez, quien al minuto 55 sacó un remate muy potente para vencer al guardameta rumano. Con ese golazo, el Tri se llevó el triunfo y tiene en sus manos obtener el boleto a los Dieciseisavos de Final.

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Sin embargo, el camino no luce sencillo para el equipo de México Sub-17, pues aún debe enfrentar a sus otros dos rivales de grupo: Camerún y Venezuela. En ese sentido, los venezolanos derrotaron 2-1 al combinado camerunés y por ello son líderes del Grupo K tras la primera jornada. Aquí te decimos quién es el próximo rival de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 y cuándo vuelve a jugar.

Fecha y horario para el partido México vs Camerún en el Mundial Sub-17

México se verá las caras con Camerún para la segunda fecha de la Fase de Grupos en el Mundial Sub-17. El combinado mexicano podría asegurar su boleto a la ronda de eliminación directa con una victoria, pero Camerún saldrá con el cuchillo entre los dientes para evitar quedar eliminado.

El partido México vs Camerún, correspondiente a la segunda jornada de la Fase de Grupos, se llevará a cabo este martes 24 de noviembre a las 7:30 am.

En caso de que el Tricolor logre un buen resultado, llegará a 6 puntos y, dependiendo de lo que suceda entre Venezuela y Rumania, podría amarrar su boleto a la próxima ronda del certamen.