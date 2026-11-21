México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica presentaron una candidatura conjunta para organizar el Mundial Femenil de 2031, con la intención de albergar por primera vez esta competencia en territorio mexicano.

El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, viajó a Zurich, Suiza, para participar en el Congreso Extraordinario de FIFA, que se realizará el próximo 23 de noviembre, donde se designarán oficialmente a los países sede de las Copas Mundiales Femeninas de 2031 y 2035.

El encuentro será presidido por el presidente de FIFA, Gianni Infantino, y dará inicio a las 8:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana Femenil?

En su actividad reciente, la Selección Mexicana Femenil disputó dos encuentros amistosos ante Jamaica durante octubre, como parte de su preparación internacional.

El 9 de octubre, México perdió 4-3 ante el conjunto caribeño; sin embargo, cuatro días después consiguió una victoria de 3-1 frente al mismo rival, con lo que cerró la serie de partidos con un triunfo y una derrota.

Cabe mencionar que siguiente compromiso del equipo mexicano será el próximo 28 de noviembre, cuando enfrente a Haití en los cuartos de final del Campeonato Femenino de la Concacaf, en Mansfield, Texas.