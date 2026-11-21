Seis personas fueron detenidas en posesión de armas de fuego durante un operativo de seguridad realizado en el Valle de la Trinidad, en Ensenada, informó la Secretaría de Marina.

De acuerdo con el comunicado de la Segunda Zona Naval, la intervención ocurrió en días pasados, cuando elementos de la Armada de México, en coordinación con la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y otras autoridades, inspeccionaron a seis personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

Durante la revisión, los agentes localizaron armas de fuego entre sus pertenencias, por lo que las seis personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación legal.

Además, un inmueble presuntamente relacionado con los detenidos quedó bajo resguardo, en espera de que se obtenga la orden de cateo correspondiente para realizar una inspección.

La Secretaría de Marina indicó que el operativo forma parte de las acciones coordinadas entre autoridades de los tres niveles de gobierno para inhibir actividades ilícitas y mantener el orden público en Baja California.

APG