Escuchas una canción una vez; puede que ni siquiera la hayas disfrutado, pero no puedes quitártela de la cabeza. ¿Por qué sucede este fenómeno? ¿Y qué puedes hacer cuando te ocurre? La ciencia tiene una explicación.

La ciencia estudia las canciones pegadizas

Les llaman earworms (“gusano auditivo”, en español), pedazos de canciones que son capaces de incrustarse en nuestro cerebro, como un gusano que se alimenta de una manzana. El fenómeno puede ser agradable si ocurre con una canción que nos gusta, pero puede ser un infierno si el tema en cuestión no es de nuestro agrado.

Muchas veces no elegimos escuchar esos temas que en español llamamos pegadizos. Están en la radio del camión, en el estéreo del taxi, en la fiesta y el restaurante; están en los altavoces de nuestros hijos. Pueden pasar horas o días y la tonada regresa a nuestra cabeza en el momento menos esperado, como el virus que incuba por varios días antes de provocar una fiebre.

Según describió el neurocientífico Jorge Romero Castillo para The Conversation, este fenómeno tiene su base en una habilidad de nuestra mente: el llamado “bucle fonológico”. Esta habilidad es parte de nuestra memoria de trabajo. Nos permite procesar la información verbal o auditiva, indispensable para retener órdenes o instrucciones.

“Si se dan las circunstancias diseccionadas previamente, el fragmento de una canción puede atascarse en este sistema que repite información del habla. Aquí participan los lóbulos temporal y frontal”, escribió el especialista.

Las condiciones que propician un earworm

Notoriamente, todo indica que es más probable que se nos pegue un fragmento que una canción que escuchamos completa. Este parte del fenómeno se explicaría por el efecto Zeigarnik: es más fácil recordar una tarea inacabada que una completa. Para la mente, la canción completa es un pendiente.

Jorge Romero Castillo enumera otros factores que pueden influir en que se nos pegue una tonada de forma obsesiva:

¿Cuánto escuchamos esa canción? Una canción que oímos en la radio, en sitios públicos o en la televisión tiene más probabilidades de provocar un earworm.

¿Qué nos recuerda la canción? Si asociamos esa canción con un patrón, un ritmo, un sitio o una persona, será más fácil que la recordemos. También influye la anticipación ante, por ejemplo, un próximo concierto. Esas pistas nemotécnicas propician el earworm.

¿Qué nos hace sentir esa canción? Si la canción es asociada con una emoción o un estado anímico, es más probable que la escuchemos mucho en nuestra cabeza.

¿Dónde estaba tu mente al oír esa canción? Si estabas distraído, en “piloto automático”, será más fácil que tu cerebro “cache” sin querer esa melodía.

Romero Castillo advierte que no hay recetas para provocar un earworm. De lado de los artistas, esto significa que no hay fórmulas para crear un éxito radial, pues incluso un tema diseñado para ser pegadizo puede fallar en ese objetivo.

¿Y cómo me saco esta canción de la cabeza?

La ciencia ofrece algunos trucos para sacarnos esa canción pegadiza de la cabeza, aunque no son infalibles y están sujetos a controversia.