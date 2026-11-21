Si asistirás al Corona Capital 2026 este 21 de noviembre, elegir el transporte puede hacer la diferencia para evitar contratiempos durante el traslado. Entre el Metro, el Metrobús y los vehículos de plataforma o aplicación, el transporte colectivo ofrece ventajas por su cercanía al recinto y el horario especial anunciado para este fin de semana.

El festival se realiza en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la alcaldía Iztacalco, y una de las estaciones más cercanas es Ciudad Deportiva, de la Línea 9 del Metro.

¿Conviene más ir al Corona Capital en Metro?

El Metro es una de las alternativas más prácticas para llegar al festival, especialmente por la ubicación de la Línea 9 y la ampliación de su horario de servicio.

Las líneas 1, 2, 3 y 9 operarán hasta la 1:30 de la madrugada del 22 de noviembre. La medida también estará vigente el domingo, para facilitar la movilidad de quienes acudan a los eventos programados en la Ciudad de México.

Si sales desde Ecatepec y utilizas la Línea B, una ruta posible es bajar en Oceanía, transbordar a la Línea 5 con dirección a Pantitlán y posteriormente tomar la Línea 9 hacia Tacubaya. La estación de descenso para llegar al festival es Ciudad Deportiva.