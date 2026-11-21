El operativo en el que fue detenido Fausto Isidro 'N', alias “El Chapo Isidro”, dejó un saldo de siete presuntos agresores muertos y ocho personas detenidas, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Además, cuatro elementos del Ejército Mexicano fallecieron durante los hechos.

Junto con “El Chapo Isidro” fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como su primo y segundo al mando de la organización criminal, y José “N”, su cuñado y presunto operador financiero. Los tres llegaron a las 05:20 horas de este sábado 21 de noviembre a la Ciudad de México, a bordo de una aeronave militar.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.

De acuerdo con el reporte de Defensa, durante el operativo también fueron detenidas otras cinco personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, Sinaloa. Entre ellas se encuentra Pánfilo “N”, primo hermano de “El Chapo Isidro” y señalado como operador logístico del grupo delictivo.

En total, las autoridades reportaron el aseguramiento de un fusil Barrett calibre .50, otras 10 armas de distintos calibres, un lanzagranadas y dos granadas de mano. También decomisaron cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y dinero en efectivo.

La dependencia indicó que, hasta el momento, no tiene registro de personas ajenas al enfrentamiento que hayan resultado afectadas.

Sin embargo, confirmó que cuatro militares de infantería murieron cuando se dirigían a Guasave para reforzar la seguridad, luego de que integrantes del grupo criminal opusieran resistencia para impedir la captura de su presunto líder.

La Defensa expresó sus condolencias a los familiares de los elementos fallecidos y aseguró que les brindará acompañamiento y apoyo institucional.