Un saldo de 15 personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, dejó la volcadura de un autobús de pasajeros registrada la mañana de este sábado sobre el boulevard San Luis, en las inmediaciones del distribuidor vial Benito Juárez.

El accidente fue reportado alrededor de las 11:00 horas, luego de que la unidad de transporte chocara contra una contención cuando circulaba por los carriles laterales de la carretera federal 57.

De acuerdo con testimonios recabados por N+ en el lugar, el conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad, lo que habría provocado que perdiera el control, impactara contra la estructura y terminara volcando.

Tras el percance, algunas de las personas lesionadas recibieron atención médica en el sitio, mientras que otras fueron trasladadas al Hospital General de Zona número 50 del IMSS. Ninguna fue reportada en estado crítico.

Por su parte, el conductor fue detenido por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición de la Fiscalía, que realizará las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.