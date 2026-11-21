En una operación que generó una violenta respuesta por parte de civiles armados, la Secretaría de la Defensa anunció que aprehendió a Fausto Isidro 'N', 'El Chapo Isidro', con la participación de las Fuerzas de Élite, los Lobos y Murciélagos.

Las fuerzas armadas anunciaron que la caída del otro poderoso jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva se realizó con labores de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los Estados Unidos, realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen al 'Chapo Isidro' en Guasave, Sinaloa, Tras Operativo de Fuerzas Especiales

¿Qué son los Lobos y Murciélagos?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa, la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (Lobos) de la Guardia Nacional cuenta con personal altamente capacitado, cuyo adiestramiento especializado, disciplina y precisión les permiten ejecutar operaciones tácticas y de reacción inmediata ante situaciones que requieren una respuesta eficaz.

"Su preparación fortalece las capacidades operativas de la Guardia Nacional para cumplir misiones especializadas, contribuir a la seguridad pública y proteger la integridad de la población", señala.

Por su parte, los Murciélagos, también conocidos como "Boinas Verdes", son el Cuerpo de Fuerzas Especiales, compuesto por tropas de élite altamente adiestradas.

Estos grupos se diferencian de todas las demás unidades del Ejército por su alto grado de adiestramiento, disciplina, tolerancia al dolor, control de emociones, valor, capacidades físicas, psicológicas y de combate.