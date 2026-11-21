A unas horas de que se lleve a cabo el partido de la NFL entre Vikingos de Minnesota y 49ers de San Francisco en el Estadio Banorte, el comisionado Roger Goodell declaró en exclusiva que “es fantástico estar de vuelta” porque México es clave en su estrategia de expansión y además “me han dicho que el estadio quedó espectacular”.

Han pasado cuatro años desde que no se jugaba un duelo de la National Football League en nuestro país, así que Goodell se congratuló ante la cámara de TUDN por regresar al Coloso de Santa Úrsula: “No sentimos que nos hayamos ido nunca, pero es fantástico estar de vuelta para un partido y traer un espectáculo para los aficionados locales”.

El responsable de la NFL agregó que “Ha sido una larga espera pero estoy seguro de que valdrá la pena, porque me han dicho que el estadio quedó espectacular. Así que tenemos muchas ganas de estar allí el próximo domingo”.

A Goodell también se le preguntó qué hace a México diferente, especial. Y respondió que “me inspira de muchas maneras, porque México está realmente en el centro de nuestra estrategia. Tanto así que fueron los primeros en tener un partido de temporada regular fuera de Estados Unidos, en el 2005”.

También resaltó que “su base de aficionados ha crecido muchísimo: pasó de unos 10 a 40 millones en los diez últimos años aproximadamente. Sabemos que aquí tenemos una gran fanaticada, todos son muy apasionados. Lo sientes al caminar por la ciudad y en el estadio. Eso lo veremos el domingo y también lo observará todo el mundo”.

Por último, el comisionado alabó el Barrio NFL que se instaló en la CDMX como antesala del partido entre San Francisco y Minnesota y en el que los fanáticos pueden disfrutar de una experiencia interactiva.

“Me encanta porque combina los barrios y la cultura de todo México, pero también muestra la cultura, el arte y la música de la NFL. Creo que es increíblemente creativo y una forma de conectar con nuestros aficionados de una manera muy personal y divertida”, puntualizó Goodell.

El partido 49ers vs Vikingos corresponde a la semana 11 de la National Football League (NFL) y está programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte a las 19:20 horas (tiempo del Centro de México).

La ocasión más reciente en la que San Francisco estuvo en México fue el 21 de noviembre del 2022. Entonces el mariscal de campo era Jimmy Garoppolo y guió a los Gambusinos a una victoria de 38-10 ante los Cardenales de Arizona.

Con información de N+