El astro Cristiano Ronaldo se acerca vertiginosamente a la cifra de los 1000 goles en su carrera. En el partido Al-Nassr vs Al-Ahli marcó y llegó a 986 tantos, así que está a cuatro de llegar al millar. Así fue su anotación.

Pero no todo fue celebración, ya que CR7 lamentó la falla de un penal que hubiera aumentado su cuota goleadora. Además su equipo perdió con marcador de 3-1 ante el club Al-Ahli en la Jornada 9 de la Saudi Pro League.

El gol 986 de Cristiano Ronaldo cayó a los 13 minutos, luego de que aprovechó un rebote y disparó de derecha para colocar la pelota cerca de la base del poste derecho del equipo rival. Fue un buen comienzo, porque poco después el Al-Nassr tuvo una pena máxima a favor.

Fue en el minuto 17 cuando el silbante señaló el punto penal debido a una clara falta en el área del Al-Ahli. Así que “El Bicho” pidió la pelota, respiró hondo y musitó una especie de oración breve antes de patear. Luego le pegó con potencia y colocación para engañar al guardameta Edouard Mendy rival, sólo que su tiro se estrelló en el poste.

Cristiano Ronaldo lamentó la falla, sobre todo porque pudo cambiar el rumbo del partido. A partir de ese momento todo fue en picada, porque el brasileño Wenderson Galeno empató 1-1 antes de la pausa del medio tiempo. Y en la segunda parte, el Al-Ahli se fue adelante con otros dos tantos para cerrar el partido con un 3-1 en el marcador.

Aunque dio otro paso para convertirse en milenario, ya que está a 14 goles de la marca, Cristiano Ronaldo no salió satisfecho de la cancha. Su equipo buscaba acercarse al liderato de la Liga de Arabia Saudita, pero la derrota lo aleja de ese objetivo.

Luego de 11 jornadas de la Saudi Pro League, el Al-Nassr se ubica en la tercera plaza con 28 unidades. Mientras que el líder Al-Hilal suma 30 puntos y aún tiene un partido pendiente, por lo que puede ampliar la ventaja.

El delantero portugués, de 41 años, sólo podrá sumar anotaciones con su club porque ya renunció a vestir la playera de la Selección de Portugal. Como se sabe, tuvo diferencias con el entrenador Jorge Jesús en septiembre pasado y abandonó la concentración.

Luego del problema entre el jugador y el técnico, la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) trató de limar asperezas: primero impuso un castigo de 30 días a CR7 y luego sugirió al entrenador que lo llamara para arreglar las diferencias. El delantero ni siquiera le contestó.

El plan era que la Selección de Portugal le hiciera un homenaje a Cristiano Ronaldo el pasado 14 de noviembre, pero el astro dejó en claro que no volvería a vestir la playera nacional mientras Jorge Jesús siguiera como entrenador. Así que declinó la invitación al último baile que le habían organizado.

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Con información de N+