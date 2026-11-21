Un ataque armado registrado durante los primeros minutos del viernes dejó a un hombre de 31 años con lesiones de bala, luego de que un individuo lo agrediera cuando se encontraba en el exterior de su vivienda, en la colonia Nuevo Hermosillo, al sur de la ciudad.

La agresión ocurrió a las 00:22 horas del 20 de noviembre, en la calle Paloma, entre Peñasco Blanco y Capomo, donde el afectado, identificado como Óscar Manuel “N”, fue interceptado por un sujeto que comenzó a dispararle antes de escapar.

Luego de recibir los impactos de bala, el hombre pidió auxilio a través del número de emergencias 911, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Reportes oficiales indican también daños ocasionados por proyectiles de arma de fuego en dos vehículos. Asimismo, se indicó que el lesionado cuenta con antecedentes por narcomenudeo.