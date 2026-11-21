El incendio de una camioneta al interior de un taller mecánico provocó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad sobre el libramiento Adolfo López Mateos, en el puerto de Tuxpan. El siniestro dejó daños materiales y tres personas fueron atendidas por paramédicos.

De acuerdo con los primeros reportes, los mecánicos se encontraban trabajando en una camioneta cuando, repentinamente, comenzó a incendiarse dentro del establecimiento, lo que generó la emergencia y alertó a quienes se encontraban en la zona.

El incidente se registró este sábado 21 de noviembre, a la altura de la colonia 17 de Octubre, en el tramo comprendido entre las calles Libertad y Brasil, donde las autoridades determinaron cerrar preventivamente uno de los carriles del libramiento.

Los cuerpos de emergencia acudieron para atender la situación y evitar que el fuego se propagara, mientras que las tres personas involucradas fueron valoradas por paramédicos. Hasta el momento no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.